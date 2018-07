Excalibur lud ins neue Clublokal

Der Dart-Club Excalibur hat im Haselstauden seine neue Heimat.

Dornbirn In den vergangenen Wochen wurde im Saal des Gasthaus Schäfle in Dornbirn Haselstauden gewerkelt und in Eigenregie hat der Dart-Club Excalibur sein neues Clublokal eingerichtet. Am vergangenen Sonntag wurde dies mit einem Eröffnungsturnier offiziel eingeweiht.