Ex-Wirecard-Chef Braun sagt vor deutschem U-Auschuss aus

Der Ex-Chef von Wirecard, der Österreicher Markus Braun, wird nach Angaben der FDP am Donnerstag vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zumindest teilweise zum Bilanzbetrug bei dem Zahlungsabwickler aussagen. Sein Anwalt habe angekündigt, er werde sich zu Kontakten zur Politik und den Behörden äußern, sagte der FDP-Finanzpolitiker Florian Toncar am Mittwoch. "Dazu ist er auch verpflichtet. Meines Erachtens hat er da keine Wahl."

Braun, der momentan in Augsburg in Untersuchungshaft sitzt, muss persönlich in Berlin vor dem Bundestags-Sondergremium erscheinen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte am Dienstag den Antrag seiner Anwälte abgewiesen, nur per Videoübertragung auszusagen. Zwei weitere Zeugen - der einstige Chef-Buchhalter Stephan von Erffa sowie der früher für die Dubai-Tochter zuständige Oliver Bellenhaus - werden dagegen Toncar zufolge per Video zugeschaltet. Sie würden am Donnerstag weitgehend von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen. Sie hätten aber zugesagt, zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal umfangreicher auszusagen.