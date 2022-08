Ex-Weltmeister Mir wechselt zu Honda - Oliveira verlässt KTM

Ex-MotoGP-Weltmeister Joan Mir fährt ab nächster Saison für das Repsol-Honda-Team. Der Spanier verlässt Suzuki und unterschrieb beim japanischen Konkurrenten einen Zweijahresvertrag, wie Honda am Dienstag bekanntgab. Der 24-Jährige ersetzt Pol Espargaro und fährt künftig an der Seite des sechsfachen Champions Marc Marquez. Espargaro wechselt zum neuen KTM-Zweitwerksteam GasGas. Das wird Miguel Oliveira nicht tun. Er verlässt KTM, wie das Team am Dienstag bestätigte.

Der Portugiese war 2017 als Moto2-Fahrer zu KTM gekommen. In der MotoGP feierte er für die Mattighofener vier Siege, den bis dato letzten im März in Indonesien. Laut Medienberichten geht Oliveira zu Aprilia, der Wechsel soll noch diese Woche bestätigt werden.