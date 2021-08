Ex-VW-Chef Winterkorn wohl erst 2023 vor Gericht

Der Diesel-Betrugsprozess gegen den früheren Volkswagen-Chef Martin Winterkorn wird erneut verschoben. Das Verfahren gegen den 74-Jährigen werde aus gesundheitlichen Gründen des Angeklagten voraussichtlich abgetrennt, sagte ein Sprecher des deutschen Landgerichts Braunschweig am Mittwoch. Die zuständige Wirtschaftsstrafkammer habe den Prozessbeteiligten ein Gutachten über den Gesundheitszustand Winterkorns zur Verfügung gestellt und dem eine eigene Einschätzung hinzugefügt.

Selten zuvor richtete ein Wirtschaftsskandal in Deutschland so großen finanziellen Schaden an wie die Abgaskrise. Der Vorwurf in dem Verfahren wiegt schwer: Es geht um gewerbs- und bandenmäßigen Betrug mithilfe manipulierter Software in Millionen von Autos. Diese stießen im realen Fahrbetrieb ein Vielfaches der erlaubten schädlichen Stickoxide (NOx) aus. Eine bessere Reinigung wäre teurer gewesen - daher griff man wohl zur Täuschung.