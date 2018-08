Ex-Vorstände von bwin müssen doch nicht vor Gericht

Die ehemaligen Vorstände des Sportwettenkonzerns bwin, Norbert Teufelberger und Manfred Bodner, müssen doch nicht vor Gericht: Das Verfahren gegen sie im Zusammenhang mit Bestechungsverdacht in der Türkei wurde vor einigen Tagen eingestellt, berichtet der "Standard". Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien bestätigte auf APA-Anfrage die Verfahrenseinstellung.

Um in der Türkei eine Sportwettenlizenz bei der türkischen Lizenzgesellschaft Spor Toto zu erhalten, hatte sich bwin laut Bericht an eine österreichische Vermittlergruppe gewandt. 2,25 Mio. Euro wurden im Sommer 2007 an eine Treuhandgesellschaft Cort International Establishment in Liechtenstein überwiesen. Von dort aus sollte das Geld erst nach Vorliegen der Lizenz ausbezahlt werden. Allerdings wurden die Millionen nur wenige Tage nach der Überweisung nach Liechtenstein von dort weitertransferiert, ohne dass eine Konzession vorgelegen wäre. Ein später ausgehändigtes Lizenzdokument stellte sich als gefälscht heraus, so der “Standard”.