Ex-Vizekanzler Hubert Gorbach mahnt "Gelassenheit" in Krise ein

Das Land habe schon ungleich schwierigere Zeiten erlebt. Österreichs früherer Vizekanzler rät den Parteien außerdem von einem Schmutzkübel-Wahlkampf ab.

Er war von 2003 bis 2007 Vizekanzler Österreichs in einer schwarz-blauen Regierung und hat in dieser Zeit alle Höhen und Tiefen des Politgeschäfts erlebt. Nun mahnt der Politpensionist in einem Interview mit dem ORF von der österreichischen Regierung “Gelassenheit” in der Krise ein.