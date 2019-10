Ex-US-Präsident Carter mit Beckenbruch im Krankenhaus

Der frühere US-Präsident Jimmy Carter wird infolge eines Sturzes wegen eines "leichten" Beckenbruchs im Krankenhaus behandelt. Der 95-Jährige sei guter Dinge und freue sich, bald wieder nach Hause zu dürfen, um dort wieder zu Kräften zu kommen, erklärte die Stiftung des Ex-Präsidenten am Dienstag über Twitter.

Carter sei am Montagabend in seinem Haus in Plains im Bundesstaat Georgia gestürzt, hieß es weiter. Die Stiftung machte keine weiteren Angaben zu dem als minderschwer bezeichneten Beckenbruch.