Ex-Teamchef Viveiros will mit Edmonton den Stanley Cup

Fünf Stanley Cups und Erinnerungen an den wohl größten Eishockey-Spieler der Geschichte sind der Stolz der Edmonton Oilers. Die jüngere Vergangenheit war für die Fans aber eine Leidenszeit. Ein Austro-Kanadier soll mithelfen, die Oilers wieder zum Erfolg zu führen. Der ehemalige KAC-Meistertrainer und ÖEHV-Teamchef Emanuel "Manny" Viveiros ist neuer Assistent-Coach in Edmonton.

Die Aufgabe für den Club, der mit einem Vorbereitungsspiel am Mittwoch in Köln und dem Liga-Auftakt am Samstag in Göteborg die Saison in Europa beginnt, hat es in sich. Der fünffache NHL-Champion (1984, 85, 87, 88, 90) hat in den vergangenen zwölf Jahren nur einmal das Play-off erreicht. Und das, obwohl die Oilers zwischen 2010 und 2015 im Draft viermal an Nummer eins wählen konnte. “Wir schauen nicht, was war. Wir schauen, was wir machen”, blickt Viveiros nur in die Zukunft. Das erste Ziel ist klar. “Wir wollen ins Play-off kommen. Wenn du dann beim Tanz dabei bist, kann alles passieren”, sinnierte der 52-Jährige, der aber auch klar sagt: “Wir wollen den Stanley Cup gewinnen.”