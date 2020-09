Ex-SVM-Präsident Pucher laut eigener Aussage Toto-Millionär

Martin Pucher, ehemaliger Bankenchef der in einen Finanzskandal verwickelten Mattersburger Commerzialbank, ist laut eigener Aussage ein Toto-Millionär. Wie die "Krone" (Montag-Ausgabe) aus dem Protokoll wusste, gab Pucher bei seiner Vernehmung an, alleine vor 1999 rund 60 Millionen Schilling im Fußball-Wettspiel gewonnen zu haben. Insgesamt habe er rund sieben Millionen Euro im Toto gewonnen, gab der Ex-Clubboss des Fußball-Bundesligisten SV Mattersburg demnach an.

Pucher gab an, dass er - wie im Zeitungsbericht zitiert - mit "System" und "Fußballkenntnis" getippt habe. Die Gewinne habe er in Immobilien und anonyme Sparbücher gesteckt.

Pucher steht bei seinem Privatkonkurs laut eigenen Angaben Passiva in Höhe von rund 65 Mio. Euro gegenüber. Er war nach dem Auffliegen des Bilanzfälschungsskandals als Chef der Commerzialbank zurückgetreten. Laut letzten Schätzungen beträgt der Schaden bis zu 690 Mio. Euro. Der von der Bank großzügig unterstützte SV Mattersburg musste Konkurs anmelden und verschwand damit aus der Bundesliga.