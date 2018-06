Ex-Snowboarderin Kreiner neue Grazer ÖVP-Geschäftsführerin

Die Grazer ÖVP hat eine neue Geschäftsführerin: Die Gemeinderätin und frühere Snowboard-Weltmeisterin Marion Kreiner (37) folgt auf Bernd Schönegger. Das gab Bürgermeister Siegfried Nagl am Montag in einer Pressekonferenz bekannt. Ihre Ziele seien es unter anderem, die interne und die Kommunikation nach außen zu verbessern, sagte Kreiner.

Kreiner selbst sagte, sie habe die Arbeit im Gemeinderat des vergangenen Jahres sehr positiv in Erinnerung. Sie habe eine gute Zeit zum Einstieg in die Politik erwischt, sie wolle die Stadt positiv weiterentwickeln: “Dass der Weg richtig ist, hat man an den Wahlen gemerkt. Ich darf die größte politische Familie in der Stadt übernehmen, mit knapp zehntausend Mitgliedern inklusive Bünden.” Sich selbst bezeichnete Kreiner als “zielstrebig, strukturiert, lösungsorientiert – ich arbeite gerne mit Menschen, das ist besonders wichtig in Bezirken und Bünden. Nach Schwerpunktsetzungen als Geschäftsführerin befragt, überlegte Kreiner einen Moment: “Wo sicher viel Potenzial ist, wäre das Thema Verkehr.” Ein Anliegen sei, mit den anderen Parteien gut zusammenzuarbeiten sowie die Kommunikation von und zu den Bezirken zu verbessern. Eine Art Bezirkstour werde es nicht geben, Besuche hie und da wohl.