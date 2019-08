Ex-Skirennläufer und Vail-Pionier Pepi Gramshammer gestorben

Das Colorado Snowsports Museum hat auf seiner Facebook-Seite das Ableben des österreichischen Ski-Pioniers Pepi Gramshammer (87) bekanntgegeben. "Pepi war fast 60 Jahre lang der Herzschlag von Vail und er liebte seine Wahlheimat aufrichtig. Er verkörperte den amerikanischen "can do spirit" und das Vail Valley und alle, die Vail und Beaver Creek besuchen, sind ihm zum Dank verpflichtet", heißt es.

Die Geschichte von Josef "Pepi" Gramshammer ist vergleichbar mit jener vieler Österreicher, die wie der ehemalige Nationalteam-Skirennläufer aus Kufstein in den 1960er-Jahren ihr Glück in den USA als Skiprofis oder Skilehrer versucht haben. Bei Gramshammer war es nicht zuletzt auch die Enttäuschung über die Nichtnominierung für Olympia gewesen, warum er 1960 in die USA ging und über Sun Valley nach Vail kam. Dort avancierte der gelernte Käser dann zu einem der Pioniere, die wesentlich am Aufbau der heute bedeutendsten Ski-Stadt Nordamerikas beteiligt waren.