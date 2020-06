Ex-Sieger Luiten, Wood und neun Österreicher in Atzenbrugg

Bei den Austrian Open in Atzenbrugg erlebt die European Tour der Golfprofis ab 9. Juli einen Neustart nach der virusbedingten Zwangspause. Zwei frühere Sieger, der Niederländer Joost Luiten (2013) und der Engländer Chris Wood (2015), haben sich für den mit 500.000 Euro dotierten und auch zur Challenge Tour zählenden Bewerb angesagt. Neun Österreicher werden im Tullnerfeld abschlagen.

Die Europa-Tour hatte seit dem am 8. März beendeten Qatar Masters pausieren müssen, nun geht es mit einem Austria-Doppel in Atzenbrugg und im GC Adamstal in Ramsau (NÖ) weiter. In Atzenbrugg ist die Tour nach einjähriger Unterbrechung zum insgesamt zehnten Mal zu Gast, für den Club von Ex-Rallye-Pilot Franz Wittmann ist es auf höchster kontinentaler Ebene die Premiere.