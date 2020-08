Ex-Semperit-Problemsparte als Cashcow

Der auf Eis gelegte Verkauf der Medizinsparte Sempermed hat sich für Semperit ordentlich ausgezahlt. Seit der Corona-Pandemie brummt das Geschäft mit Schutzhandschuhen, der Gewinn stieg deutlich. Im Jänner hatte der Kautschukverarbeiter noch beschlossen, das kriselnde Medizingeschäft zu verkaufen, im April wurde die geplante Veräußerung dann vorerst gestoppt.

Der Kautschukverarbeiter hat aufgrund der Coronakrise und der globalen Konjunkturabschwächung sein Segmentvermögen auf- und abgewertet. In der Medizinsparte Sempermed habe es einen Wertaufholungsbedarf von 88,8 Mio. Euro und bei Sempertrans einen Wertminderungsbedarf von 20 Mio. Euro gegeben, teilte Semperit am Freitag mit.

Wegen hoher Verluste wurde der Konzern seit 2018 umgebaut. "Unser umfassendes Restrukturierungs- und Transformationsprogramm trägt nun auch im Sektor Medizin Früchte: Die operative Performance konnte deutlich gesteigert werden", so Semperit-Chef Martin Füllenbach am Freitag in einer Aussendung. Die Corona-Pandemie habe zu einer "Sonderkonjunktur" bei medizinischen Schutzhandschuhen geführt, aber auch der konjunktursensible Sektor Industrie bei Semperit zeige sich "bisher bemerkenswert widerstandsfähig".

Semperit produziert Produkte aus Kautschuk für die Bereiche Industrie und Medizin, unter anderem Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe sowie Untersuchungs- und Operationshandschuhe. Der Kautschukverarbeiter mit Sitz in Wien beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeiter, davon rund 3.800 in Asien und rund 900 in Österreich am Produktionsstandort Wimpassing und in Wien. Zur Semperit gehören weltweit 14 Produktionsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika.