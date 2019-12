Ex-Renault-Chef Ghosn verließ überraschend Japan

Der frühere Renault- und Nissan-Chef Carlos Ghosn hat Japan überraschend verlassen. Ghosn, der zuletzt unter Hausarrest in Tokio gestanden sei, sei am Montag in den Libanon geflogen, schreibt die Zeitung "Les Echos" unter Berufung auf Insider. Der ehemalige Automanager besitzt neben der französischen auch die libanesische und die brasilianische Staatsbürgerschaft.

Ghosn steht in Japan unter Anklage wegen Untreue und finanziellen Fehlverhaltens beim japanischen Renault-Partner Nissan. Ihm wird vorgeworfen, sein Einkommen als zu niedrig angegeben, den Autobauer Nissan um fünf Millionen Euro geschädigt und sich persönlich bereichert zu haben. Ghosn hat die Vorwürfe zurückgewiesen.