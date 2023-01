Ex-Rapid-Mann Peschek heuert bei Blau-Weiß Linz an

Der frühere Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek heuert beim Fußball-Zweitligisten Blau-Weiß Linz an. Der Aufstiegsaspirant gab die Bestellung des 39-jährigen Wieners zum neuen Geschäftsführer am Dienstagabend bekannt. Blau-Weiß startet als Tabellenzweiter mit einem Punkt Rückstand ins Frühjahr. Das neue Donauparkstadion soll im Sommer bezogen werden.

"Mit der Erfahrung von Christoph Peschek stellen wir uns bestmöglich auf, um den Einzug ins Stadion optimal für unseren Verein zu gestalten und den Aufstieg in die Admiral Bundesliga anvisieren zu können", erklärte Sargon Mikhaeel, der Vorstandsvorsitzende der des Clubs. Peschek soll am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Linz vorgestellt werden. Sein neues Amt wird er am 1. Februar antreten.