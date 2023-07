Ex-RAI-CEO übernimmt von Lissner Leitung der Neapel-Oper

Der ehemalige Chef von Italiens öffentlich-rechtlicher TV-Anstalt RAI, Carlo Fuortes, ist am Mittwoch zum Intendanten des Theaters San Carlo in Neapel, dem ältesten Opernhaus der Welt, ernannt worden. Die Ernennung Fuortes´ wurde vom neapolitanischen Bürgermeister Getano Manfredi, Vorsitzender der Stiftung, die das Opernhaus betreibt, bekannt gegeben und muss nun von Kulturminister Gennaro Sangiuliano genehmigt werden.

Der Fall sorgt für Aufsehen in Italiens Kulturwelt. Der Ministerrat in Rom hatte im Mai ein Dekret verabschiedet, laut dem Intendanten von Opernhäusern mit Vollendung des 70. Lebensjahres aus dem Amt ausscheiden müssen. Lissner, der am 23. Jänner 70 Jahre alt geworden ist, musste im Juni seinen Posten in Neapel verlassen. Italienische Medien berichteten, dass die Neuregelung von der Regierung um Premierministerin Giorgia Meloni ausgerechnet dafür verabschiedet worden sei, um den Intendantenposten in Neapel für Fuortes frei zu machen.