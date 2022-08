Ex-Prostituierte nutzte Gutgläubigen schamlos aus

Die 43-jährige dreifache Mutter und der zehn Jahre ältere Mann kennen sich seit 2013. 2017 fingen die Lügengeschichten rund um Krankheit und Spitalsaufenthalte an. Der Arbeiter hatte immer wieder Mitleid und blätterte für die angeblichen „Gesundheitskosten“ über 92.000 Euro hin. Dazu kamen noch finanzielle Unterstützungen für Miete, Kaution, Kühlschrank, Bett und dergleichen. Alles in dem Glauben, die Frau sei, so wie geschildert, schwer krank. Als sie dann nochmals im Jänner 50.000 Euro wollte, ging der Mann zu einem Anwalt.