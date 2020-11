Ex-Premiers warnen Johnson vor Entwicklungsgelder-Kürzung

Die früheren britischen Premierminister David Cameron und Tony Blair haben die Regierung in London vor einer Kürzung der Gelder für die Entwicklungszusammenarbeit gewarnt. In einem am Samstag in der Zeitung "The Telegraph" veröffentlichten Beitrag riefen die früheren Regierungschefs Premierminister Boris Johnson auf, eine offenbar geplante Kürzung der Gelder um 0,2 Prozentpunkte zurückzunehmen.

Es wäre ein "moralischer, strategischer und politischer Fehler", die Auslandshilfen nicht in der bisher vorgesehenen Höhe von 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts beizubehalten, warnte Cameron. Großbritannien müsse seine Versprechen gegenüber den ärmsten Ländern der Welt halten.

Blair betonte, die Senkung der Todeszahlen in Afrika durch ansteckende Krankheiten mit Hilfe britischer Gelder sei eine der größten Errungenschaften des Landes. Darauf zu verzichten, wäre ein "großer strategischer Irrtum".

Großbritannien gehört zu einer kleinen Gruppe von Ländern, die 0,7 Prozent oder mehr seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung. Vor wenigen Tagen hatte Premier Johnson jedoch durchblicken lassen, dass er die Gelder in dem durch die Coronakrise unter Druck geratenen Haushalt kürzen könnte. Laut Presseberichten ist eine Reduzierung auf 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts geplant.