Ex-Ottakringer-Vorstand Hudler wird neuer Hofreitschule-Chef

Die Spanische Hofreitschule wird künftig von Alfred Hudler geleitet. Der ehemalige Vorstand von Unternehmen wie Vöslauer und Ottakringer wird neuer Geschäftsführer der Traditionseinrichtung. Das teilte Aufsichtsrats-Chef Martin Winkler am Mittwoch im Gespräch mit Journalisten mit.

"Wissen über die klassische Reitkunst ist wünschenswert, aber in der Führung der Geschäfte keine Voraussetzung", zeigte er sich überzeugt. Wichtig seien Management-Voraussetzungen, man habe einen Teamplayer gesucht. Auch von Seiten des Eigentümers, also der Republik, seien keine Wünsche geäußert worden, wurde beteuert.

"So unpolitisch ist noch keine öffentliche Ausschreibung vonstattengegangen", befand Personalberater Schaumann. Bei der Bestellung Sonja Klimas, der Ex-Frau des früheren SPÖ-Bundeskanzlers Viktor Klima, soll es 2019 hingegen entsprechenden Druck gegeben haben, wurde zumindest kolportiert. Kritik an der bisherigen Chefin wollte Winkler aber jedenfalls nicht üben. Die heutige Entscheidung sei keine gegen eine Person gewesen, schwor er.

Alfred Hudler war beim Journalisten-Gespräch nicht anwesend. In einer schriftlichen Stellungnahme bedankte er sich für das Vertrauen. Er freue sich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Menschen in der Hofreitschule bzw. im Gestüt in Piber. Hudler begann im Jahr 1991 seine Tätigkeit bei der Vöslauer Mineralwasser AG. 2018 wechselte er in die Ottakringer-Konzernholding, wo er bis 2022 als Vorstandssprecher tätig war.