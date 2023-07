Ex-ÖVP-Ministerin Marilies Flemming gestorben

Die ehemalige ÖVP-Politikerin Marilies Flemming ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Sie war von 1987 bis 1991 Ministerin für Umwelt, Jugend und Familie. Von 1996 bis 2004 war sie außerdem Mitglied des Europäischen Parlaments. Bundesparteichef und Kanzler Karl Nehammer betrauerte den Verlust eines besonderen Menschen und einer großen Politikerin. Auch zahlreiche andere Parteikollegen und -kolleginnen trauerten.

"Wir haben Marilies Flemming viele Jahre lang als selbstbewusste und verantwortungsvolle Frau und Politikerin erlebt, die über die Parteigrenzen hinaus großes Ansehen genoss", so Nehammer weiter. Generalsekretär Christian Stocker schloss sich der Kondolenzbekundung an: "Mit Marilies Flemming ist auch eine frühe und große Kämpferin für Frauenrechte, Gleichberechtigung für Frauen in der Politik und unsere Umwelt von uns gegangen."

"Wir verlieren mit Marilies Flemming eine echte Vorkämpferin für Umweltinteressen und Frauenanliegen", schrieb Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Als starke Persönlichkeit in der Bundespolitik sei die ehemalige Ministerin ein Vorbild für viele Frauen, die sich politisch engagieren wollten. Insbesondere ihr Engagement gegen die Atomkraft in Österreich werde in Erinnerung bleiben, so Mikl-Leitner.