Ex-ÖVP-Generalsekretär Sixtus Lanner verstorben

Der frühere, langjährige ÖVP-Generalsekretär Sixtus Lanner ist am Mittwoch 88-jährig verstorben. Die Tiroler ÖVP bestätigte der APA am Donnerstag einen Bericht des ORF Tirol. Der "Bauernbua" aus der Wildschönau im Tiroler Unterland war einer der längstdienenden ÖVP-"Generäle" (zwischen 1976 und 1982), saß 25 Jahre lang - von 1971 bis 1996 - für die Volkspartei im Nationalrat und galt stets als einer der prononciertesten Vertreter der Bauern sowie des Ländlichen Raumes.

Geboren wurde Lanner am 12. Mai 1934 in Oberau in der Wildschönau. Gemeinsam mit drei Geschwistern wuchs er am elterlichen Bauernhof zu "Unterhausberg" auf. Er besuchte die örtliche Volksschule und war anschließend bis zum 20. Lebensjahr Landarbeiter in der Wildschönau. Anschließend absolvierte er die Höhere Bundeslehranstalt für alpenländische Landwirtschaft in Seefeld in Tirol und studierte an der Wiener Hochschule für Bodenkultur. Sein Studium schloss Lanner nach mehreren Auslandsaufenthalten, unter anderem in den USA, und "Abstechern" zu Welthandel und Volkswirtschaft 1964 mit dem Doktorat ab.