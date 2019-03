Ex-ÖIAG-Vorstand Wieltsch wird im Grasser-Prozess befragt

Am 84. Tag im Grasser-Korruptionsprozess im Wiener Straflandesgericht wird am Mittwoch der frühere ÖIAG-Vorstand Rainer Wieltsch als Zeuge befragt. Wieltsch war Vorsitzender der Zuschlagskommission für die Privatisierung der Bundeswohnungen. Er wurde in diese Funktion vom damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) berufen, sagte Wieltsch im Zeugenstand.

Grasser habe ihn wohl zum Kommissionsvorsitzenden gemacht, weil er bereits Privatisierungserfahrung gehabt habe, etwa bei der voestalpine, sagte Wieltsch. Das Volumen der Bundeswohnungsprivatisierung mit gesamt 2,6 Mrd. Euro sei für ihn nichts Außergewöhnliches gewesen. Vom Februar bis Juni 2004 tagte die Kommission damals unter Vorsitz von Wieltsch mehrere Male. Die Kommission hatte eine Geschäftsordnung und festgelegte Mitglieder. Ein wichtiges Mitglied sei Heinrich Traumüller gewesen, der im Finanzministerium bei der Privatisierung eine große Rolle gespielt habe.

Wieltsch ist am Mittwoch der einzige Zeuge. Die Befragung des für den Nachmittag geladenen zweiten Zeugen, der frühere ÖIAG-Vorstandssprecher Peter Michaelis, wurde auf den 4. April verschoben.