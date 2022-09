Ex-ÖFB-Sportchef Ruttensteiner arbeitet ab sofort für FIFA

Willi Ruttensteiner arbeitet seit dem (heutigen) Donnerstag für den Fußball-Weltverband (FIFA). Der frühere ÖFB-Sportdirektor fungiert im Rahmen eines bis 2026 laufenden "Talent Development Scheme"-Programms, das die Entwicklung von Nationalverbänden fördert und von Ex-Arsenal-Coach Arsene Wenger und dem Technischen FIFA-Direktor Steven Martins geleitet wird, als "High Performance Consultent". Ruttensteiners Vertrag gilt vorerst bis 31. Dezember 2023.

Der Oberösterreicher wird sich um europäische Verbände kümmern - um welche genau, wird in einer Zusammenkunft in der kommenden Woche im FIFA-Hauptquartier in Zürich festgelegt. "Es geht in diesem Programm um Beratung, Entwicklung, Wissensaustausch und Umsetzung von Inhalten bei Nationalverbänden hinsichtlich strategischer Planung, nationaler Fußball-Philosophie und deren Umsetzung auf dem Platz. Ziele sind die weltweite Verbesserung der Talenteförderung, die Optimierung der Leistungen von Nationalmannschaften und die Überführung von Elitespielern in den Profibereich", sagte Ruttensteiner der APA und sprach von einer "sehr reizvollen Aufgabe".