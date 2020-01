Ex-Nissan-Chef Ghosn trat erstmals seit Flucht vor Presse

Zehn Tage nach seiner spektakulären Flucht aus Japan ist der ehemalige Nissan-Chef Carlos Ghosn am Mittwoch vor die Presse getreten. Einzelheiten zu seiner heimlichen Ausreise wollte der 65-Jährige aber nicht preisgeben. Er wolle vor allem seine Ehre wiederherstellen: "Ich bin hier, um meinen Namen reinzuwaschen", sagte Ghosn vor rund 150 Journalisten in der libanesischen Hauptstadt.

Ghosn selbst sprach stets von einer Verschwörung bei Nissan, um ihn loszuwerden. Grund sei, dass er Nissan noch näher an den französischen Autobauer Renault heranführen wollte. Auch am Mittwoch sagte Ghosn, die Anschuldigungen gegen ihn seien "unbegründet" und ein "abgekartetes Spiel" zwischen Nissan und der Staatsanwaltschaft.

Der Ex-Manager sprach nach einleitenden Worten auf Arabisch und Französisch auf Englisch, begleitet von ausholenden Gesten. Er sei als "Geisel" in Japan genommen worden, und "aus der Familie" gerissen, kritisierte Ghosn. Der 65-Jährige war zunächst vier Monate im Gefängnis gesessen, danach war er auf Kaution und unter harten Auflagen frei gelassen worden. So war es Ghosn im November erstmals seit acht Monaten erlaubt worden, mit seiner Frau Carole zu sprechen - allerdings nur für eine Stunde und per Videokonferenz.

Ghosn setzte sich am Sonntag über Istanbul nach Beirut ab. Details der Flucht sind bisher vor allem aus Medienberichten bekannt. Demnach flog er - zunächst in einer Kiste versteckt - per Privatjet nach Istanbul und von dort weiter in den Libanon. Er sei bereit, dort "lange zu bleiben", sagte der 65-Jährige. Er besitzt die libanesische, französische und brasilianische Staatsbürgerschaft.