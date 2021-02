Ex-Ministerin Hashimoto neue Tokio-Organisationschefin

Als Tokios neue Organisationschefin will Ex-Ministerin Seiko Hashimoto das Image der Sommerspiele reparieren. Die Berufung der 56-Jährigen zur Nachfolgerin des wegen frauenfeindlicher Aussagen zurückgetretenen Yoshiro Mori (83) setze ein "sehr wichtiges Zeichen mit Blick auf die Gleichstellung der Geschlechter", sagte IOC-Präsident Thomas Bach am Donnerstag.

Die ehemalige Eisschnellläuferin tritt fünf Monate vor der geplanten Olympia-Eröffnung ein schweres Erbe an. Wegen der Corona-Pandemie halten sich hartnäckige Zweifel an der Austragung der bereits um ein Jahr verschobenen Sommerspiele. Da kam der Skandal um den früheren Ministerpräsidenten Mori zur Unzeit. Hashimoto nannte Moris Äußerungen zwar "unangemessen". Sie sagte aber auch: "Er ist mein politischer Mentor und besonders für mich." Hashimoto gehört der konservativen Liberaldemokratischen Partei von Ministerpräsident Yoshihide Suga an.

Vor sieben Jahren hatte sie sich bei den Winterspielen in Sotschi selbst einer Untersuchung stellen müssen. Es hatte Berichte über eine ungewollte Annäherung an einen Sportler gegeben. "Schon damals und heute, ich bereue mein Verhalten tief", sagte Hashimoto bei der Pressekonferenz nach ihrer Bestellung.

Hashimoto wurde fünf Tage vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Tokio 1964 geboren. Ihre Eltern gaben ihr den Namen Seiko, in Anlehnung an Seika, wie die olympische Flamme auf Japanisch heißt. Von 1984 bis 1996 nahm die Athletin an sieben Olympischen Spielen teil, ein Rekord für japanische Sportlerinnen. Viermal trat Hashimoto als Eisschnellläuferin an und gewann 1992 in Albertville die Bronzemedaille über 1.500 Meter. Dreimal war sie im Bahn-Radsport dabei.