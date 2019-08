Ex-Meinl-Bank zahlt MEL-Anlegern 36 Mio. Euro

Zur Bereinigung von Ansprüchen von rund 4.000 Anlegern der früheren Meinl European Land (MEL) zahlt die Anglo Austrian AAB Bank AG (AAB Bank) - die frühere Meinl Bank - rund 36 Mio. Euro. Vereinbart wurde diese Zahlung in einer Rahmenvereinbarung mit dem Prozessfinanzierer AdvoFin, wie die AAB Bank am Montagnachmittag mitteilte.

Abgeschlossen wurde die Vergleichsvereinbarung am Samstag, dem 24. August, genau zwölf Jahre nach Beginn der MEL-Causa. Laut der Vereinbarung hat jeder Anleger in den nächsten 90 Tagen die Möglichkeit, seine Ansprüche final zu bereinigen. Die Anleger erhalten dazu in den nächsten Tagen ein Anschreiben mit den Details von AdvoFin, heißt es.