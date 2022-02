Ex-Kanzler Kern getrennt

Der frühere Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern und seine Ehefrau Eveline Steinberger-Kern haben sich getrennt. Auch wenn sie privat getrennte Wege gehen, bleibt die berufliche Zusammenarbeit bei der Energiegesellschaft Blue Minds aufrecht, hieß es am Mittwoch zur APA.

Eveline Steinberger-Kern war während der politischen Tätigkeit ihres Mannes immer wieder an seiner Seite in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Im Nationalratswahlkampf 2017 gab das Paar gemeinsame Interviews, die Managerin begleitete Kern auch auf Terminen und veröffentlichte Werbevideos für den damaligen SPÖ-Spitzenkandidaten. In der Wahlschlacht wurden vom Boulevard auch die Firmenbeteiligungen der Unternehmerin thematisiert, Steinberger-Kern wies die "Unwahrheiten" damals vehement zurück.