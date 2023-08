Ex-Kabinettschef Nehammers zu Causa Wien Energie befragt

Im Wiener Rathaus ist am Mittwoch die Untersuchungskommission zur Wien Energie fortgesetzt worden. Sie beschäftigt sich mit jenen Geschehnissen, die im vergangenen Sommer den Energieversorger in gröbere Schwierigkeiten gebracht haben. Befragt wurde heute unter anderem Markus Gstöttner, der frühere Kabinettschef von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP). Er hat den Energiegipfel im Kanzleramt mitorganisiert - aber der Wiener ÖVP keine Vorinfos zukommen lassen, wie er versicherte.

Beantragt hatte die Zeugenaussage die SPÖ. Sie wollte wissen, ob im Vorfeld der maßgeblichen Sitzung im Bundeskanzleramt am 28. August 2022 Informationen geflossen sind - nämlich in Richtung Wiener ÖVP. Deren Chef Karl Mahrer hatte in seiner Befragung in der U-Kommission angegeben, am Tag vor dem Treffen von Nehammer angerufen worden zu sein. Mahrer betonte, dass er vom Kanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann über "Energiemarktverwerfungen" informiert worden sei - und darüber, dass auch die Wien Energie bei dem Gipfel Thema sein werde. Es habe sich um eine "rein oberflächliche" Information gehandelt, so Mahrer.