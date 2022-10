Ex-IS-Hochburg in Libyen: Massengrab mit 42 Leichen entdeckt

In der libyschen Hafenstadt Sirte ist ein Massengrab mit 42 Leichen gefunden worden. Das Grab befinde sich auf einem ehemaligen Schulgelände, 42 nicht identifizierte Leichen seien exhumiert worden, erklärte die zuständige Behörde am Sonntag. Gerichtsmediziner sollen nun DNA-Analysen vornehmen, hieß es weiter.

Sirte war 2015 und 2016 eine Hochburg der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). IS-Kämpfer verteidigten die Stadt monatelang gegen regierungstreue Milizen, bis sie 2016 besiegt wurden. Die Kämpfe ließen die Stadt in Trümmern zurück, die IS-Milizen zogen sich in die Sahara-Wüste zurück.