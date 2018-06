Ex-Girosieger Dumoulin fährt bei Tour auf Gesamtklassement

Der niederländische Radprofi Tom Dumoulin hat am Mittwoch sein Antreten bei der am 7. Juli startenden Tour de France bestätigt. Er werde auf das Gesamtklassement fahren, kündigte der Giro-Sieger des Vorjahres und Zweite der heurigen Auflage am Mittwoch an.

“Ich bin sehr stolz darauf, was wir beim Giro erreicht haben, und ich betrachte das, was wir bei der Tour schaffen können, als einen Bonus”, erklärte der 27-jährige Fahrer des Sunweb-Teams. Unter Druck will sich der Zeitfahr-Weltmeister aber nicht setzen.

“Zwei große Touren in Folge zu fahren, ist eine neue Erfahrung für mich und meine Mannschaft. Das liefert uns wertvolle Erfahrungen für die Zukunft”, sagte Dumoulin. Er wolle lernen und habe kein spezielles Resultat im Kopf. Bei seinen zwei jüngsten Tour-Starts 2015 (2 Etappensiege) und 2016 hatte Dumoulin jeweils nach Stürzen aufgeben müssen.