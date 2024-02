Ex-Frontex-Chef tritt für Frankreichs Rechtspopulisten an

Der ehemalige Chef der EU-Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, hat sich in Frankreich der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (RN) angeschlossen. Leggeri erklärte am Samstag, er kandidiere auf der RN-Liste für die Europawahl im Juni. Die Partei habe "einen konkreten Plan und die Kapazitäten, ihn umzusetzen", sagte der 55-Jährige der Sonntagszeitung "Journal du Dimanche". Ihm gehe es vor allem darum, die "Migrationsüberflutung zu bekämpfen".

Der Spitzenbeamte Leggeri stand von 2015 bis April 2022 an der Frontex-Spitze. Grund für seinen Rücktritt waren Berichte über Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen sowie Ermittlungen der Anti-Betrugsbehörde Olaf. Leggeri wurde vorgeworfen, sogenannte Pushbacks der griechischen Küstenwache vertuscht zu haben, also illegale Zurückweisungen Asylsuchender.