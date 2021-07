Ex-FPÖ-Obmann Strache ab Dienstag in Wien vor dem Kadi

Ab kommendem Dienstag muss sich der über das Ibiza-Video zu Fall gekommene Ex-FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache wegen Bestechlichkeit am Wiener Landesgericht verantworten. Prozessgegenstand ist ein vermuteter Gesetzeskauf im Zusammenhang mit der Privatklinik Währing. Wie sich der Ex-FPÖ-Chef verantworten wird, ist offen. Sein Rechtsbeistand Johann Pauer hält sich bezüglich der Verteidigungslinie vorerst bedeckt.

Neben Strache wird der Betreiber der Privatklinik Währing, Walter Grubmüller, wegen Bestechung auf der Anklagebank Platz nehmen. Strache und der ehemalige Glücksspielmanager und Rennfahrer waren seit längerem befreundet, schon während der türkis-blauen Koalitionsverhandlungen soll der damalige FPÖ-Obmann dafür geworben haben, dass Grubmüllers Klinik in den sogenannten Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (Prikraf) aufgenommen wird. Das hätte es ermöglicht, dass die Klinik Leistungen direkt mit den Sozialversicherungen verrechnen kann. Tatsächlich wurde nach Bildung der türkis-blauen Regierung der Prikraf-Fonds aufgestockt und die Privatklinik als Begünstigte aufgenommen.

Der entsprechende Gesetzestext soll laut Anklage zustande gekommen sein, nachdem Strache beim Klinikchef angefragt hatte, welches Bundesgesetz für diesen "wichtig" wäre, "damit die Schönheitsklinik endlich fair behandelt wird?" In diesem Kontext - so belegen es jedenfalls sichergestellte Chats - regte Strache bei Grubmüller eine "genaue Gesetzesänderung, damit ihr zu euren Genehmigungen kommt" an.