Ex-FPÖ-Gudenus motzt über ausländische Kinder und wird von eigener Frau bloßgestellt

Johann Gudenus, der frühere FPÖ-Spitzenpolitiker, sorgt mit einem Instagram-Post, in dem er sich über die Mehrsprachigkeit von Schulkindern in Berlin empört, für Aufsehen.

Kritik an Mehrsprachigkeit

In seinem Post am ersten Weihnachtstag bezieht sich Johann Gudenus auf einen Artikel, laut dem an einer Berliner Schule nur eines von 103 Kindern zu Hause primär Deutsch spricht. Mit Hashtags wie "#nichtzufassen #selbstschuld #untergangdesabendlandes" drückt er seine Besorgnis und Kritik an dieser Situation aus.