Ex-FIFA-Schiedsrichter Konrad Plautz wird zum Diakon geweiht

Vom grünen Rasen zum Altar: Der ehemalige Spitzenschiedsrichter und Tiroler Ex-ÖVP-Landtagsabgeordnete Konrad Plautz wird im Herbst zu einem Diakon der Diözese Innsbruck geweiht werden. Die Zeremonie wird am 2. September von Bischof Hermann Gletter durchgeführt werden, teilte Kathpress mit. Seit Jahren bereits ist Plautz in seiner Heimatpfarre Navis (Bezirk Innsbruck-Land) als Wortgottesdienstleiter engagiert und für die Ministrantinnen und Ministranten verantwortlich.

Der Tiroler wird gemeinsam mit sechs weiteren Männern ins kirchliche Amt eingeführt. Bereits als 2008 die Fußball-Europameisterschaft in Österreich stattfand, hatte Plautz in kirchlichen Medien bekannt, vor jedem Spiel in Stille den Rosenkranz zu beten. Als Schiedsrichter könne er Entscheidungsstärke in den diakonalen Dienst mitbringen, meinte Plautz nunmehr. Auch seine Gabe, in brenzligen Momenten Ruhe zu bewahren und beruhigend auf hitzige Gemüter einzuwirken, könne im künftigen Amt ein Vorteil sein. Allerdings: "Auf dem Rasen muss ich allein entscheiden, in der Seelsorge geht es vor allem um Teamarbeit", wurde Plautz zitiert.