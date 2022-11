Ex-FIFA-Chef Blatter: "Vergabe an Katar war Irrtum"

Der ehemalige FIFA-Präsident Joseph Blatter hat die Wahl Katars als Gastgeber der Fußball-WM erneut als "schlecht" bezeichnet. "Es ist ein zu kleines Land - der Fußball und die WM sind dafür zu groß", sagte der 86-Jährige dem Schweizer "Tages-Anzeiger". "Die Vergabe an Katar war ein Irrtum. Und dafür trug ich als damaliger Präsident die Verantwortung", meinte der Schweizer weiter.

"Jetzt, da die WM unmittelbar bevorsteht, bin ich froh, dass bis auf wenige Ausnahmen keine Fußballer die WM boykottieren", sagte Blatter aber auch. Katar gilt unter anderen wegen der Menschenrechtslage, dem Umgang mit ausländischen Arbeitern und fehlenden Frauenrechten als umstritten. Die WM beginnt am 20. November und endet am 18. Dezember. Blatter selbst wird nicht in das Emirat reisen. Er stand von 1998 bis 2016 der FIFA vor. 2015 sperrte ihn die Ethikkommission. 2016 trat Gianni Infantino seine Nachfolge an.