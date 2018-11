Ex-Chelsea-Star Drogba beendete Karriere mit Finalniederlage

Der 40-jährige Didier Drogba hat mit einer 0:1-Niederlage mit Phoenix Rising gegen Louisville City im Finale der zweiten amerikanischen Fußball-Liga seine Karriere beendet. Der frühere Stürmerstar des englischen Premier-League-Clubs Chelsea hatte bereits im März verkündet, dass er nach dieser Saison seine Karriere beenden würde.

Seit 2017 ließ Drogba in der 2. US-Liga in Phoenix seine Karriere ausklingen. Er ist Mitbesitzer des Clubs, für den er in seiner letzten Saison sieben Tore in 13 Spielen erzielte, darunter drei Treffer in vier Play-off-Spielen.