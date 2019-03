Ex-BVT-Chef Polli erhielt Geld von FPÖ-Bildungsinstitut

Der frühere Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Gert-Rene Polli, hat 2017 während seiner Karenzierung im Innenministerium die FPÖ beraten. Dafür habe seine Firma Polli-GmbH rund 33.300 Euro vom FPÖ-Bildungsinstitut erhalten, geht aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung durch das Kanzleramt hervor.

Laut der Anfragebeantwortung durch Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) an die NEOS kassierte Pollis Firma insgesamt rund 33.300 Euro. Der Betrag entspricht laut der Beantwortung 1,3 Prozent des gesamten Fördervolumens des FPÖ-Bildungsinstituts. Nach Ansicht der Fachexperten des Bundeskanzleramts sei das ein Betrag, der in Relation zur Gesamtfördersumme als “in limitiertem Ausmaß” zu quantifizieren ist. Daher sei derzeit kein Anlass für ein gesondertes Prüfverfahren durch den Beirat zu erkennen, so Blümel.