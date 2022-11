Ex-Burg-Vizechefin Althoff wird Vorsitzende der Nestroy-Jury

Die deutsche Dramaturgin Alexandra Althoff, 2019 bis 2022 stellvertretende Künstlerische Direktorin am Burgtheater, hat den Vorsitz der Nestroy Theaterpreis-Jury übernommen. Sie folgt auf Ulli Stepan, die sich nach drei außergewöhnlichen, durch die Pandemie geprägten Saisonen von dieser Funktion zurückzieht.

Alexandra Althoff studierte Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen, Dramaturgie in Leipzig und Film in Amsterdam. Als feste Dramaturgin war sie in Köln, Bochum und Frankfurt engagiert, als Gast u.a. in Salzburg, Bregenz, München und Berlin tätig. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) und Franz Patay, Präsident des Wiener Bühnenvereins, begrüßten am Dienstag in einer Aussendung die neue Vorsitzende als kompetente, ideale Besetzung.