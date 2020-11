Ex-Aufsichtsratschef Zimmermann im Cb-U-Ausschuss

Der ehemalige dritte Aufsichtsratschef-Stellvertreter Ernst Zimmermann hat am Donnerstag im U-Ausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) betont, dass er bis zur Schließung der Bank nichts von Unregelmäßigkeiten gewusst habe. Das Wachstum habe er sich mit der "doch schlanken Personalstruktur" erklärt. In Aufsichtsratssitzungen habe man für Fragen und Feststellungen häufig Rüffel von Ex-Bankchef Martin Pucher erhalten.

Er wolle aber auch festhalten, dass der Aufsichtsrat die Bilanz nicht "genau durchprüfen" müsse. Er habe die Prüfer zu bestimmen und das sei auch passiert, betonte Zimmermann. Wirtschaftsprüfer TPA sei vom Vorstand vorgeschlagen worden. Das, was in den Sitzungen präsentiert worden sei, sei für ihn immer "schlüssig" gewesen.

Von der Schließung der Bank habe er am 15. Juli um 4.30 Uhr in der Früh durch eine Nachricht von seinem Sohn erfahren. Unregelmäßigkeiten seien ihm vorher nicht aufgefallen, er habe die Entwicklung immer als "normales Wachstum" gesehen. Für ihn sei dafür die schlanke Personalstruktur ausschlaggebend gewesen - "ich habe mir gedacht, okay dort ist das Geheimnis drinnen", sagte Zimmermann. Auch zum Zeitpunkt der Schließung habe er sich "diese Dimension" nicht vorgestellt, der Umfang der Malversationen sei ihm damals "bei weitem noch nicht bekannt" gewesen.