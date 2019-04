Ex-AfD-Chefin Frauke Petry zu Geldstrafe verurteilt

Die frühere Vorsitzende der Alternative für Deutschland (AfD), Frauke Petry, ist wegen fahrlässigen Falscheids zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Dresden verhängte gegen die 43-jährige Ex-Chefin der deutschen Rechtspopulisten am Dienstag eine Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro.

Die Vorwürfe betreffen im Kern den Landtagswahlkampf 2014 im ostdeutschen Bundesland Sachsen. Petry soll in einer Sitzung des Wahlprüfungsausschusses im November 2015 unter Eid falsch ausgesagt haben. Der Ausschuss befasste sich damals mit der Gewährung von Darlehen durch AfD-Landtagskandidaten an die Partei, mit denen der Landtagswahlkampf mitfinanziert werden sollte.

Petry habe ohne Vorsatz gehandelt, sei aber bei ihrer Vernehmung im Wahlprüfungsausschuss “ungenügend vorbereitet” gewesen, sagte der Vorsitzende Richter Christian Linhardt in der Urteilsbegründung. Es wäre ihre Pflicht gewesen, “ihr Gedächtnis aufzufrischen”. Zugunsten der Angeklagten rechnete das Gericht unter anderem die starke Belastung durch das Verfahren, an dem immerhin ihre politische Zukunft hing.

Sie ist heute Vorsitzende der sogenannten Blauen Partei, mit der sie auch bei der Landtagswahl in Sachsen am 1. September antreten will. In der jüngsten Umfrage spielte die Splitterpartei indes keine Rolle.