EVP-Spitzenkandidat Weber für zweites Brexit-Referendum

Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) für die Europawahl, Manfred Weber, kritisiert eine mögliche Teilnahme der Briten an der Europawahl und plädiert für ein zweites Brexit-Referendum. "Ein zweites Referendum wäre der logische Schritt", sagte der deutsche CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". "Aber die Entscheidung können nur die Briten selbst treffen."

Die EU hat Großbritannien für den Austritt eine Fristverlängerung bis maximal 31. Oktober eingeräumt. Premierministerin Theresa May will den Brexit schon vor dem 22. Mai, damit ihr Land nicht an der Europawahl teilnehmen muss, doch fehlt ihr für ihren Plan noch in London eine Mehrheit.