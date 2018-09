EVP-Fraktionschef Weber warnt Ungarn vor EU-Strafverfahren

Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, hat Ungarn vor einem EU-Sanktionsverfahren gewarnt, sollte Ministerpräsident Viktor Orban keinen Kurswechsel einleiten. Er erwarte von Orban, "dass er auf die EU-Partner zugeht und Kompromissbereitschaft erkennen lässt", sagte der deutsche CSU-Politiker der "Bild"-Zeitung (Montag).

“Wenn das nicht geschieht, müssen wir in der EVP sagen: Unsere Werte sind für uns nicht verhandelbar.'” Ähnlich hatte sich Weber bereits in der Vorwoche gegenüber dem “Standard” geäußert.

Hintergrund von Webers Äußerung ist eine bevorstehende Abstimmung im EU-Parlament. Am Mittwoch, den 12. September entscheiden die Abgeordneten, ob gegen Ungarn – wie bereits gegen Polen – ein Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge eingeleitet wird. Dieses könnte im äußersten Fall dazu führen, dass Ungarn Stimmrechte im Ministerrat verliert. Grundlage für die Abstimmung ist ein kritischer Bericht der niederländischen Grün-Abgeordneten Judith Sargentini, in dem eine “systemische Bedrohung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in Ungarn” anprangert wird.

Ob das Verfahren kommt, hängt entscheidend von den Stimmen der EVP ab, zu der auch die Abgeordneten von Orbans rechtsnationaler Fidesz-Partei gehören. Nach Angaben aus der Fraktion wollen sich die EVP-Abgeordneten am Dienstagabend über eine gemeinsame Position abstimmen. Entscheidend dabei wird demnach sein, welche Zugeständnisse Orban zuvor vor dem Parlament macht. Für den Dienstagnachmittag ist eine Rede des Ministerpräsidenten vor den Parlamentariern angesetzt.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat die EU-Abgeordneten unterdessen aufgefordert, am kommenden Mittwoch für die Einleitung eines EU-Rechtsstaatsverfahrens gegen Ungarn zu stimmen. Das teilte die österreichische Sektion von Amnesty am Montag in einer Aussendung mit. Man erwarte von den Parlamentariern, “dass sie am 12. September entschlossen für Menschenrechte, demokratische Werte und Rechtsstaatlichkeit eintreten und für eine Aktivierung des Artikel-7-Verfahrens stimmen”, zitierte die Mitteilung Geschäftsführerin Annemarie Schlack.

Die Situation in Ungarn sei “alarmierend”. In den letzten Jahren “hat die ungarische Regierung mit zahlreichen sogenannten Reformen die Grundrechte und -freiheiten im Land systematisch angegriffen. Diese Entwicklungen dürfen wir in einer Europäischen Union der Menschenrechte niemals hinnehmen”, betonte Amnesty. Sie verwies auf zahlreiche umstrittene Maßnahmen der seit 2010 mit überwältigender Mehrheit regierenden Fidesz von Premier Viktor Orban wie die Justiz- und Medienreform, die Wahlreform, die Einschränkung der Kompetenzen des Verfassungsgerichts oder das gegen Flüchtlingshelfer gerichtete “Stop-Soros-Paket”. Beklagt wurde auch der Rückgang der Medienvielfalt im Land.

Der ungarische Regierungssprecher Zoltan Kovacs äußerte scharfe Kritik an einem möglichen EU-Sanktionsverfahren gegen sein Land. Der im EU-Parlament am Mittwoch abzustimmende Bericht enthalte “eine Sammlung von Lügen”. Kovacs erklärte am Montag in Brüssel, das wirkliche Problem hinter allem sei die “illegale Migration”. Und hier bleibe Ungarn standhaft. Der Bericht über den abgestimmt werde, enthalte”faktische Irrtümer und auch Dinge, die wir schon längst erledigt haben”. Es könne doch nicht sein, dass Bereiche erwähnt würden, die bereits “2013 oder 2014 oder 2016” abgeschlossen wurden. Der Bericht sei auch eine “Beleidigung” des ungarischen Volkes. “Mehr als 80 Prozent” der ungarischen Bevölkerung unterstützten die Regierung in diesem Bereich.

Angesprochen darauf, ob Ungarn einem EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber von der CSU im Fall eines im Europaparlament mehrheitlich abgestimmten Sanktionsverfahrens gegen Budapest seine Unterstützung entziehen könnte, verneinte Kovacs. “Wir können einen Deutschen nehmen, auch als Kandidaten für den Kommissionspräsidenten.”

Kovacs zeigte sich gelassen hinsichtlich der Frage, ob Ungarn die Europäische Volkspartei verlassen und gemeinsame Sache mit der Partei Lega des italienischen Innenministers Matteo Salvini machen könnte. “Wir gehören zur EVP. Wir werden helfen, dass die Europäische Volkspartei die stärkste Fraktion bei den EU-Wahlen wird”.