EVP-Chef: Keine Zusammenarbeit mit Rechtsparteien nach Wahl

Der Präsident der konservativen europäischen Parteienfamilie EVP, Joseph Daul, hat eine Zusammenarbeit mit den Rechtsparteien ausgeschlossen. "Keine Allianz, solange ich Präsident bin", sagte Daul am Mittwoch in der rumänischen Stadt Sibiu einen Tag vor dem EU-Gipfel.

Daul kündigte zudem an, dass die EVP, zu der auch CDU und CSU gehören, vor November eine Entscheidung über einen endgültigen Ausschluss von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und dessen Regierungspartei Fidesz treffen werde. Die EVP habe Fidesz bereits suspendiert. “Wenn er weitermacht wie in den letzten Tagen, geht es in Richtung Ausschluss.”