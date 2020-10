Evi Romens "Hochwald" bei Filmfestival Zürich ausgezeichnet

Die österreichische Regisseurin Evi Romen hat mit ihrem Debütfilm "Hochwald" beim 16. Zürich Film Festival einen der Hauptpreise gewonnen. Das Drama der 53-jährigen Jungregisseurin erhielt am Samstagabend im Opernhaus Zürich das Goldene Auge als bester Film im deutschsprachigen Wettbewerb, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Samstagabend meldete.

In dem Erstlingsfilm der Editorin und Autorin ("M - eine Stadt sucht einen Mörder") geht es um den jungen Träumer Mario (Thomas Prenn), der in einem Südtiroler Dorf aufwächst und versucht, aus der Enge auszubrechen. Die Liebelei mit seinem Jugendfreund Lenz (Noah Saavedra) in Rom endet tragisch. Und so kehrt Mario nach Hause zurück, wo er auf Nadim (Josef Mohamed) trifft, der ihn für sich und den Islam begeistert.