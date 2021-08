Evan Rocha bringt Freestyle Trampolin nach Bregenz

Beim Freakwave zeigt der junge Athlet (17) aus Schnifis, wieso die spektakuläre Sportart enormes Potenzial hat.

Evan Rocha zählt mit seinen 17 Jahren zu den besten Athleten im noch jungen Sport Freestyle Trampolin, die es im Alpenraum gibt. Im Arl.Park in St. Anton gibt er sein Können an Interessierte als Coach weiter. Mit VOL.AT spricht der Schnifner mit US-amerikanischen Wurzeln über die Unterschiede zum klassischen Trampolinsport. Im Video zeigt er außerdem, welche spektakulären Möglichkeiten in der noch jungen Disziplin schlummern.