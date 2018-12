Eva Weissenberger wird Kommunikationschefin der WKÖ

Die Journalistin und frühere Chefredakteurin ("News", "Kleine Zeitung" Kärnten) Eva Weissenberger geht in die Wirtschaftskammer (WKÖ). Sie wird dort Leiterin sämtlicher Kommunikationsagenden, die neu strukturiert in einem "Data & Media Center" (DMC) zusammengefasst werden. Das teilte die WKÖ am Freitag in einer Aussendung mit.

Mit Jänner 2019 werden die bisherigen Kommunikationsabteilungen Presse, Marketing sowie Kommunikationsmanagement zu der neuen Unit fusioniert. Rupert Haberson, bisher Leiter der Stabsstelle Presse, wird Pressesprecher von WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf. Sonja Horner wird zusätzlich zu ihrer Funktion als Sprecherin von Kammer-Präsident Harald Mahrer stellvertretende Leiterin des DMC.

“Das Data & Media Center ist eines der derzeit attraktivsten Projekte im Bereich der Kommunikation”, erklärte Weissenberger. Sie werde “gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in der WKÖ einen modernen Newsroom aufbauen”. Mahrer lobte Weissenberger als “profunde Kommunikationsexpertin”.

Weissenberger hatte zuletzt mit Kollegen das Podcast-Label “Missing Link” aufgebaut sowie den Masterstudiengang “Leadership in digitaler Kommunikation” an der Universität St. Gallen und der Universität der Künste in Berlin belegt. Sie war bis 2017 Chefredakteurin von “News”, davor der “Kleinen Zeitung Kärnten” und zuvor für Tages- und Wochenzeitungen und den ORF tätig.