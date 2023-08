Eva Reisingers "Männer töten" zum Abschluss der O-Töne

Der Titel macht neugierig. Vor wenigen Tagen erst ausgeliefert, ist Eva Reisingers "Männer töten" bereits beim Verlag vergriffen. "Nachdruck kommt am 6. September", heißt es auf der Leykam-Homepage. Morgen, Donnerstag, kann man sich unverbindlich ein Bild von dem ersten Roman der 1992 geborenen und in Wien lebenden Autorin und Journalistin machen, die 2021 mit "Was geht, Österreich?" einen Sachbuchbestseller gelandet hat. Zum Finale der O-Töne liest sie im Museumsquartier.

Sie "wuchs in der oberösterreichischen Provinz zwischen Zeltfest und Wodkabull auf. Sie studierte in Wien Journalismus, arbeitete in Medienhäusern in Hamburg, Berlin und Istanbul", heißt es in Reisingers Biografie. "Sie lebt als freie Autorin mit ihrer Hündin Frieda in Wien und träumt vom Matriarchat." All diese Facetten finden sich nun in dem Roman mit doppeldeutigem Titel, der durchaus eingelöst wird: Männer sind hier Täter und Opfer zugleich. In einer Gesellschaft, in der Femizide an der Tagesordnung sind, schlagen manche Frauen zurück, legen in aller Ruhe das Jagdgewehr an oder zücken das scharfe Messer. Oder die Glock. "Ich liebe Kathrin Glock", meint eine der Frauen in "Männer töten" über die prominente Waffenproduzentin und begründet dies so: "Glaubst du, dass jemand mit Kathrin Glock etwas macht, was sie nicht will? Ich denke nicht."