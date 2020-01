Eva Pinkelnig setzte Siegesserie der ÖSV-Damen fort

Die österreichische Siegesserie bei den Skispringerinnen hat am Freitag in Zao in Japan eine Fortsetzung gefunden: Eva Pinkelnig holte mit Weiten von 97,5 und 95,5 Metern ihren zweiten Sieg in Folge und gewann mit dem großen Vorsprung von 17,3 Punkten vor der Japanerin Sara Takanashi. Nur 2,4 Punkte dahinter schaffte mit Chiara Hölzl eine weitere Österreicherin den Sprung auf das Podest.

Auch Marita Kramer als Vierte und Daniela Iraschko-Stolz als Zehnte rundeten das neuerlich sehr starke ÖSV-Resultat ab. Am Samstag geht in Zao ein Teambewerb in Szene, für den die Truppe von Harald Rodlauer klarer Favorit ist, am Sonntag folgt ein zweiter Einzelbewerb.