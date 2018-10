Eurowings Europe hebt Flugbegleiter-Gehalt auf 1.700 Euro

Die Lufthansa-Tochter Eurowings Europe mit Sitz in Wien hebt das Einstiegsgehalt für die Flugbegleiter von 1.500 auf 1.700 Euro brutto im Monat. Das ist eines der Ergebnisse der abgeschlossenen Kollektivvertragsverhandlungen. Mehr als zwei Jahre lang hatten Firmenführung und Gewerkschaft über einen Kollektivvertrag (KV) verhandelt. Vergangenen Freitag wurde er unterschrieben.

“Mit diesem Meilenstein gelingt es, dass die mehr als 600 Eurowings-MitarbeiterInnen in Österreich nicht mehr im sozialen Leerraum stehen und ihr kollektivvertragsloser Zustand endgültig der Vergangenheit angehört”, erklärte vida-Gewerkschafter Johannes Schwarcz am Montag.

Eurowings Europe hat sich zuletzt bereits schwergetan, in Österreich Personal für die Flugzeugkabine zu finden. Der Billigflieger suchte seit 2017 in Osteuropa, unter anderem in Bulgarien, Rumänien, Slowenien und der Slowakei, nach Flugbegleitern.