Euroraum steigert Außenhandelsplus in sinkendem Umfeld

Die Eurozone hat zu Jahresbeginn - auch wegen der Brexit-Folgen - ihren Außenhandelsüberschuss gesteigert. Die Ausfuhren des Währungsraums in die übrige Welt gingen im Jänner zwar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,4 Prozent auf 163,1 Milliarden Euro zurück, wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag mitteilte. Doch zugleich schrumpften die Importe noch stärker - und zwar um 14,1 Prozent auf 156,8 Milliarden Euro.

Gegenüber dem Vorjahr (Jänner 2020) sanken die Ausfuhren von Waren aus der EU im Jänner 2021 in allen Mitgliedstaaten, außer in Ungarn (+1,1 Prozent), Slowenien (+3,0 Prozent), Estland (+6,5 Prozent) und Litauen (+11,7 Prozent). Die stärksten Rückgänge wurden in Zypern (-45,8 Prozent) und Bulgarien (-22,5 Prozent) beobachtet. In Österreich sanken die Exporte im Vorjahresvergleich um 11 Prozent.